Trovato immobile nel letto dalla compagna, arrivano i sanitari ma non c’è nulla da fare: forse stroncato da un infarto

Igor Sperandio, 49 anni, di Musile (Venezia) è deceduto durante il sonno.

La notizia è riporta da Il Gazzettino:

«È morto all’improvviso nel sonno. La compagna Serena Zecchin si è accorta che non si muoveva e ha chiamato i soccorsi. I sanitari sono arrivati nel loro appartamento ma ormai per lui non c’era nulla da fare. Una morte improvvisa quella di Igor Sperandio, 49 anni, forse dovuta ad un infarto, che ieri ha lasciato sgomenta la comunità di Musile, poiché la famiglia Sperandio è molto conosciuta e apprezzata», si legge sul quotidiano.

La compagna, in lacrime, ha raccontato che l’uomo, che si occupava di marketing e di raccolta pubblicitaria: Si era addormentato come al solito era pieno di energia, non soffriva di particolari patologie. Alle 4 mi sono accorta che non mi rispondeva per cui ho provato a rianimarlo, nella speranza che reagisse in qualche modo. Era cianotico, appena arrivati i sanitari sono corsi in camera, gli hanno fatto un elettrocardiogramma per verificare se il cuore battesse, ma purtroppo hanno potuto solo constatare il decesso, con tutta probabilità si è trattato di un infarto. Era un compagno e un padre esemplare».

Sabato mattina molte persone del posto lo avevano incontrato all’inaugurazione della sede della lista civica di Gianluca Forcolin a San Donà: «Un amico che conoscevo da molti anni – ha spiegato Forcolin – oltre a esserci incontrati in mattinata avevamo scambiato diversi messaggi durante la sera, stento a credere che non sia più qui con noi». Oltre alla compagna Serena e al figlio Mattia, lascia la madre Giuseppina detta “Beppa” in paese. Rosario martedì 14 alle 19, funerale mercoledì 15 alle 15.30 in chiesa di Musile.