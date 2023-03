Troppi compiti a scuola, la mamma tiktoker: «Lo Stato si attivi immediatamente per aiutare i genitori che si trovano in questa situazione»

Torna a parlare la mamma tiktoker Emma Guiducci, balzata all’onore della cronaca che si era sfogata sul social network per i troppi compiti assegnati al figlio, usando parole dure contro gli insegnanti.

Intervenendo a Pomeriggio Cinque, trasmissione condotta da Barbara D’Urso su Canale 5, la donna ha detto: « Da parte mia è doveroso porgere le scuse ai maestri dei miei figli, io parlo di categoria e uso un termine, “schifo”, che non va utilizzato e di questo mi spiace».

E ancora: «Lo sfogo va preso come tale, si tratta di un minuto in cui io tento di allontanarmi da mio figlio, ma anche se fossi andata in bagno il bambino mi avrebbe sentita – prosegue la donna, ponendo l’attenzione sulla serenità dei suoi bambini – C’è uno storico che parla di me, che parla di una mamma attenta e affettuosa. Mi preme sottolineare che io non ce l’avevo nello specifico con i maestri, in quel momento ho perso le staffe, può capitare un momento per la pressione, la stanchezza le responsabilità… Purtroppo avevo tra le mani il telefono e ho fatto il video. Ma non avrei mai immaginato di arrivare a questa situazione e mi dispiace. Ammetto che sia stato eccessivo».

«Riconosco di aver sbagliato nelle modalità, ma si sta sorvolando sul problema reale, lo Stato si attivi immediatamente per aiutare i genitori che si trovano in questa situazione. Perché non viene fatto un bonus doposcuola, si prendono i tanti insegnanti precari che hanno voglia di insegnare e gli diamo questa opportunità? Ma deve essere lo Stato a fare questo», ha aggiunto.

Lo sfogo della mamma tiktoker contro i professori per i troppi compiti al figlio

«Io voglio sapere da questi maestri se è normale che mio figlio si sveglia alle 6:30 del mattino e si ritrova il pomeriggio con tre, quattro compiti da fare, senza fare sport, senza poter fare un cazzo di niente. Voi cinque, sei ore avete venti alunni e ve la dovete vedere voi. Collaborazione scuola-famiglia? È questa è la collaborazione? Questa categoria fa schifo. Non si può fare un cazzo. Dobbiamo stare sempre dietro a questi cazzo di compiti», aveva detto la madre tiktoker in un video pubblicato sulla piattaforma.

I maestri «dei miei figli sono sempre stati gentili e disponibili. Quindi quello che voi avete visto è un semplice sfogo la parte di una donna, magari stanca che vede il figlio in quel momento che non ce la fa», ha affermato, chiedendo scusa.