Mandato d’arresto per Putin, Travaglio: «Mossa politica di un procuratore inglese per cercare di neutralizzare il dialogo»

«Il mandato di arresto internazionale della Corte Penale Internazionale dell’Aja per Putin? Qui il problema è che esultino Zelensky e Biden, che come Putin non riconoscono la Corte penale internazionale dell’Aja. Dovremmo fare invece un tribunale per le facce di bronzo: vincerebbero loro all’unanimità, perché o la riconosci o non la riconosci. Se non la riconosci, non è che esulti quando colpisce un tuo nemico».

Lo ha detto a Non è l’arena (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio.

«Perché Usa e Ucraina non riconoscono la Corte Penale Internazionale dell’Aja? Perché temono di finirci loro davanti a quel tribunale. I governi ucraini per i crimini che hanno commesso in Donbass per 8 anni utilizzando truppe regolari e truppe di neonazisti di affiancamento per sterminare le popolazioni russofone e gli americani per tutti i crimini che hanno commesso in tutte le guerre che hanno scatenato in giro per il mondo. Hanno tutti scoperto chi era Putin il 24 febbraio 2022. Vi pare credibile? Io personalmente non ho mai scritto una riga in tutta la mia vita a favore di Putin, ma nel mio libro ‘Scemi di guerra’ ho ricordato che quasi tutti i giornali erano pieni di indulgenze e di inviti al dialogo con Putin. Idem i politici: non solo i soliti Salvini e Berlusconi, ma anche Stefania Craxi, Crosetto, Letta, la Meloni che, con Renzi, chiedeva di chiedere le sanzioni alla Russia», ha spiegato il giornalista.

«Noi pensiamo veramente che la Corte Penale Internazionale dell’Aja abbia emesso il mandato di cattura perché pensa davvero di arrestare Putin e di processarlo nei prossimi mesi? Questa è una mossa politica di un procuratore inglese per cercare di neutralizzare quel microscopico germoglio di dialogo che potrebbe venire fuori dall’ultima proposta di negoziato che Xi Jinping porterà a Mosca», ha concluso.