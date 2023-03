Iraq e soldi petrolio a Usa, Alberto Negri: «Un’arma di ricatto di cui nessuno parla»»

«Iraq: 20 anni fa un crimine senza colpevoli e oggi un Paese sotto ricatto Usa».

Così sui social il giornalista Alberto Negri, che denuncia: «Nessuno ha mai condannato Bush jr e Blair per l’invasione dell’Iraq nel 2003 e la menzogna delle armi di distruzione di massa mai trovate. E venti anni dopo ’Iraq non ha riacquistato la sua sovranità monetaria e finanziaria: i soldi del petrolio vanno direttamente alla Fed Usa che poi, quando gli pare, li redistribuisce a Baghdad».

«Un’arma di ricatto di cui nessuno parla», conclude.

Iraq: un crimine senza colpevoli, oggi un Paese sotto ricatto Usa

Nessuno ha mai condannato Bush jr e Blair per la menzogna delle armi di distruzioni di massa. E ora i soldi del petrolio vanno alla Fed Usa che li redistribuisce a Baghdad. Arma di ricatto di cui nessuno parla. — alberto negri (@negrialbe) March 20, 2023

«Per la pace non ci vuole fretta: soprattutto se muoiono gli altri. Le guerre degli ultimi decenni sono durate appunto decenni: in Afghanistan Usa e Nato sono stati 20 anni, in Iraq gli Usa sono ancora lì, in Libia Gheddafi è stato ucciso nel 2011 ma il Paese è spaccato, in Siria si combatte come pure in Yemen, la Somalia dove l’Occidente intervenne nel 1992 è nel caos, Azerbaijan e Armenia si affrontano ancora Gli esempi sono innumerevoli specie in Africa (Mali, Congo). E ora vorremmo la pace in 48 ore? Ci saranno ancora migliaia di morti e distruzioni», ha avvertito il giornalista in un altro post.