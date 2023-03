Orsini: «Ecco spiegata la genesi del mandato di cattura contro Putin spiccato dalla Corte penale internazionale»

Alessandro Orsini torna sulla questione del mandato di cattura contro Vladimir Putin in un post pubblicato sui social.

Il professore, su Facebook, ha spiegato la «genesi» di questo mandato d’arresto emesso nei confronti del presidente russo dalla Corte penale internazionale:

« Funziona così: prima Biden decide che la guerra in Ucraina deve andare avanti all’infinito per separare la Russia dall’Europa ed espandere la Nato nell’interesse americano, e poi vengono organizzate una serie di iniziative per rendere la pace sempre più difficile in modo da dare “copertura” alle intenzioni della Casa Bianca manipolando l’opinione pubblica con i giornalisti compiacenti e i media dominanti».

« Si chiama manipolazione dell’opinione pubblica. Si chiama menzogna, inganno, falsificazione sistematica della realtà», ha denunciato Orsini, che ha poi proseguito immaginando un dialogo tra un pacifista e un sostenitore italiano delle politiche di guerra di Biden:

«Pacifista: “La pace non è possibile in Ucraina?”

Bidenista italiano: “Beh, Putin ha ricevuto un mandato di cattura per crimini di guerra. Come possiamo trattare con un uomo del genere?”

Pacifista: “Beh allora fermiamo la guerra così non ci saranno più crimini”.

Bidenista italiano: “Eh no, la guerra deve andare avanti perché Putin è un criminale di guerra. E poi Putin sta facendo del male ai bambini ucraini”

Pacifista: “Beh allora fermiamo la guerra così Putin non potrà più fare male ai bambini ucraini e noi potremo operare per aiutarli e accudirli”

Bidenista italiano: “Eh no, la guerra deve andare avanti perché non possiamo trattare con un uomo che fa soffrire i bambini ucraini”.

Pacifista: “Ma così moriranno tantissimi bambini oltre a quelli già morti”

Bidenista italiano: “Beh mica possiamo cedere al ricatto di Putin che uccide i bambini”

Pacifista: “E se la guerra causerà la morte di un milione di bambini?”

Bidenista italiano: “E noi non cediamo al ricatto e rifiutiamo qualsivoglia cessate il fuoco in modo preventivo come ha dichiarato John Kirby a nome di Biden”

Pacifista: “Ma Putin è sovrastante, l’Ucraina non riuscirà a sconfiggerlo sul campo e liberare tutti i territori”

Bidenista italiano: “Non è vero, è tutta propaganda dei filo-putiniani nei talk-show italiani. L’esercito ucraino è fortissimo, invincibile, i suoi soldati sono immortali e si moltiplicano con l’acqua come i gremlins. Presto arriveranno a Mosca e poi, con l’aiuto necessario, forse anche a Pechino. Si tratta soltanto di inviare più armi e calpestare tutti i giorni la Costituzione Italiana”».

«Sapete perché sono così arrabbiato? Perché è con queste logiche di ragionamento che l’Occidente alimenta la guerra in Siria dal 2011», ha concluso Orsini.