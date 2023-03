Schumacher, Eddie Jordan: «Corinna, come Michael, è prigioniera da dieci anni»

«Una situazione della quale non si intravedono soluzioni e della quale è prigioniera da quasi dieci anni. Combatte costantemente ogni giorno per mantenere il riserbo sulle condizioni del marito, ma ha praticamente rinunciato a una vita propria».

Sono le parole di Eddie Jordan, l’imprenditore che ha lanciato Michael Schumacher, a proposito della situazione che la famiglia dell’ex pilota di Formula 1 vive ogni giorno, in particolare la moglie Corinna.

«Da dieci anni Corinna non va a una festa, a un pranzo o a qualsiasi occasione pubblica che possa esporla. Chiunque la incontri le chiede del marito e vuole saperne di più su di lui. Un’eventualità che ormai cerca di evitare a priori. Anche per il figlio è molto difficile in queste condizioni farsi strada nel mondo dei motori. Ha un grande talento, ma non è solo questione di cognome, è oggettivamente molto dura per lui. Avrebbe bisogno di esprimersi liberamente», ha raccontato Jordan in un’intervista al quotidiano britannico The Sun.

«In tanti vogliono fargli visita, ma Corinna ha sempre rispettato le regole che ha imposto sin da subito. Jean Todt aveva un rapporto speciale con Schumacher, è normale che possa essere stato un’eccezione. Lo trovo assolutamente comprensibile», ha detto ancora Jordan.

