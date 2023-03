Ilbono, se ne va a soli 26 anni: stroncato da un «infarto improvviso»

Un ragazzo di 26 anni è deceduto a causa di un infarto a soli 26 anni.

La tragedia si è verificata a Ilbono, in provincia di Nuoro.

Lo riporta l’Unione Sarda:

«Dramma in casa, stamattina a Ilbono, dove un ragazzo di soli 26 anni è morto a causa di un improvviso infarto. Si chiamava Manuel Deiana, era di Lanusei. Lavorava come stagionale in un’azienda di Ilbono, dove abitava con la compagna. È stata lei a trovare senza vita Manuel. Inutili i tentativi di soccorso. Stamattina era stato allertato anche l’elicottero dell’Areus che, però, non si è neppure sollevato in volo perché il medico intervenuto ha dichiarato il decesso del giovane. A Lanusei, intanto, è giornata di lutto cittadino, indetto dall’amministrazione comunale a seguito della scomparsa dell’agente della Polizia locale, Giampiero Demara. I funerali dell’agente di 62 anni è stato celebrato alle 15 di oggi nella Cattedrale di Santa Maria Maddalena».

Tanti i messaggi di cordoglio per il giovane sui social: « Penso sia un dolore insopportabile per i genitori.Povero aveva tutta la vita davanti», si legge tra i commenti sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda. « Non ci sono parole, ma tanta tristezza…..che la sua anima possa R.I.P E le mie più sentite condoglianze a Giorgio, Ignazia e al fratello ,ai parenti tutti», scrive un utente sempre tra i commenti al link condiviso dal quotidiano locale. « Povero figlio. Poveri i genitori che dovranno piangerlo finché avranno respiro. Che Dio l’accolga in gloria», un altro commento.