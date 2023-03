Trento, ruba cibo per 4 euro e 75 centesimi: condannato a quasi un anno di carcere

Condannato a quasi anno di carcere per aver rubato una frittura e due dolci al supermercato per aver rubato, in un take away, cibo per il valore di 4 euro e 75 centesimi. Si trattava di una porzione di frittura di pesce e due cornetti dolci.

Il fatto è accaduto a Trento nel 2021.

Secondo La Stampa, il cittadino 34enne di origine nigeriane, ha inviato una lettera di scuse al supermercato nel quale aveva preso il cibo. «Avevo fame», si è giustificato.

L’uomo è stato dal personale di sicurezza, ha tentato la fuga con il cibo rubato e, mentre si dileguava, ha spintonato un dipendente: è quindi partita l’accusa di rapina, un reato che prevede da 5 anni a 10 anni di reclusione, a seconda delle eventuali aggravanti.

Il supermercato ha deciso di procedere legalmente e in tribunale l’imputato ha chiesto il patteggiamento, e inviato anche una lettera di scuse nonostante il giudice avesse emesso la sentenza di condanna pari a 11 mesi e 25 giorni.

