Bimbo di otto anni morto per un malore a scuola

Un bimbo di otto anni è deceduto dopo aver accusato un malore durante una lezione di educazione fisica.

Il fatto è accaduto in una scuola elementare di Sant’Antonio Abate (Napoli)

Il piccolo, trasportato d’urgenza in codice rosso in ambulanza all’ospedale San Leonardo, non ce l’ha fatta: i medici non hanno potuto fare niente. Indagano i carabinieri.

Riporta Il Mattino che «il bimbo – è il racconto dei testimoni – si è improvvisamente accasciato a terra, privo di conoscenza. Immediatamente soccorso, il suo cuoricino ha smesso di battere nel tragitto tra la scuola e l’ospedale, mentre in ambulanza raggiungeva il pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. A scuola sono giunti i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia che, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto di turno Matteo De Micheli), hanno avviato le indagini. La salma del piccolo Giovanni resta a disposizione della magistratura in attesa di capire se sarà necessaria l’autopsia».

Si legge su Fanpage che «sul posto sono giunti anche gli agenti della scientifica per i rilievi: nessuna ipotesi è al momento esclusa. Quasi certamente nelle prossime ore verrà fissata un’autopsia sul corpo del giovane, con l’apertura di un fascicolo da parte del magistrato della Procura della Repubblica di Torre Annunziata».

Sant'Antonio Abate, tragedia a scuola: bimbo di otto anni muore in classe https://t.co/gwJMYBeqkI @mattinodinapoli — Dario Sautto (@DarioSaut) March 27, 2023