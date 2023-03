Santoro: «Gli inglesi manderanno in Ucraina le armi all’uranio impoverito e i giornali italiani sono tutti zitti»

«Tra qualche mese avremo un massacro in Europa, perché ci sarà la controffensiva in Ucraina, e noi siamo assolutamente fermi. È ferma la Meloni ed è ferma anche l’opposizione. Gli inglesi manderanno in Ucraina le armi all’uranio impoverito e i giornali italiani, tranne Il Fatto Quotidiano che voglio citare meritoriamente, sono stati tutti zitti su questo argomento».

Lo ha detto a Dimartedì (La7) Michele Santoro.

«Noi sappiamo cosa fa l’uranio dal ’43 e sappiamo cosa fa l’uranio impoverito dal ’91. Questo significa che noi andiamo a spargere sull’Ucraina i proiettili che gli inglesi stanno vedendo scadere nei loro depositi e che non solo andranno a creare dei danni ai soldati e ammazzeranno persone, ma inquineranno le falde acquifere e il grano che l’Ucraina invia a tutto il mondo», ha spiegato il giornalista.

«Non c’è stata nessuna reazione a questo, tantomeno dal governo. E l’opposizione, tranne la sparuta pattuglia che è contraria all’invio delle armi, non ha detto niente. La verità è che abbiamo creato una cultura secondo cui, se le cose vanno in un certo modo, non si può fare niente di diverso. Nel caso della guerra in Ucraina, al contrario si può agire diversamente. Noi italiani possiamo aiutare gli ucraini in tutti i modi possibili e immaginabili e possiamo dire agli americani: ‘Non contate su di noi per quanto riguarda le armi’. E questo potrebbe darci un potenziale enorme sul piano mondiale: essere una forza di interposizione che cerca di costruire la pace», ha concluso.