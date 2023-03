Papa Francesco: ricoverato per un’infezione respiratoria

Papa Francesco è ricoverato da mercoledì pomeriggio al Policlinico Gemelli, dopo aver accusato un malessere prima di pranzo a Santa Marta.

I problemi di salute del Santo Padre, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sono di tipo respiratorio.

All’inizio – si legge – “la Santa Sede aveva parlato di «controlli precedentemente programmati». Un secondo comunicato, ieri sera, ha detto che Bergoglio «nei giorni scorsi ha lamentato alcune difficoltà respiratorie» e i controlli medici hanno «evidenziato un’infezione respiratoria — esclusa l’infezione da Covid 19 — che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera». Il portavoce Matteo Bruni ha aggiunto: «Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera»”.

“Fonti interne del Gemelli e del Vaticano, del resto, raccontano al Corriere di una mattinata più complicata. Come ogni mercoledì, Francesco ha tenuto l’udienza generale in piazza San Pietro, la catechesi, il saluto ai fedeli, tutto come sempre, salvo forse un’aria affaticata, il volto serio, le mani un po’ gonfie. Di ritorno a Santa Marta, il Papa non si è sentito bene. Dal Policlinico si parla di problemi cardiaci, oltre che respiratori. Si racconta di un senso di oppressione e di dolori al petto, di difficoltà a respirare. Niente di «preoccupante», si dice, ma è stato allora che si è pensato fosse il caso di andare subito al Gemelli per controllare la situazione”, si legge sul Corriere.