La Russa e via Rasella, lo storico Villari: «Legga dei libri di storia e studi un po’»

Lucio Villari, storico ed ex docente di storia contemporanea presso l’Università degli Studi Roma Tre, ha commentato con l’Adnkronos le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa, il quale ieri in un’intervista a ‘Libero’, ha definito i soldati uccisi nell’attacco partigiano di Via Rasella del marzo 1944 «una banda musicale di pensionati, non dei nazisti», aggiungendo che quella pagina della Resistenza è «ingloriosa».

Villari, che è anche membro dell’ANPI, ha detto: «Io preferisco non controbattere sul piano della verità storica ma lasciare il presidente del Senato nella sua convinzione e, si può dire, nella sua ignoranza. Perché l’ignoranza è invincibile. Anche se io dicessi che sono sciocchezze storiche, non è che loro si correggano o chiedano scusa a qualcuno, continuano per la loro strada. E quindi bisogna lasciarli nella loro ignoranza».

«Capisco che lui volesse dire che questi soldati tedeschi erano ‘brava gente’ e non erano Ss, ma che cosa c’entra? In una Roma occupata, devastata dal dominio fascista dobbiamo distinguere tra tedeschi in un modo e tedeschi in un altro? Mi imbarazza un po’ dover chiarire un discorso storico e dare un’interpretazione dei fatti drammatici di quel periodo storico ad un signore che dopo il presidente della Repubblica è la prima carica dello Stato, e che invece dà giudizi così”, ha aggiunto lo storico, che sulla ricostruzione di La Russa ha osservato: “non saprei cosa dire se non restare stupito. La mia risposta non è nel merito, posso dirgli ‘legga dei libri di storia’, come si direbbe ad un ragazzo. Studi un po’», ha continuato lo storico.

«I politici discutano tra loro, io discuterò con gli amici storici», ha concluso Villari.