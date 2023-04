Finlandia nella NATO, Orsini: «Come avevo predetto, ha scatenato la reazione immediata del Cremlino»

Il professor Alessandro Orsini ha commentato in un nuovo post sulla propria pagina Facebook l’ingresso della Finlandia nella NATO, ricordando di aver previsto le conseguenze di questa decisione.

«Come avevo ampiamente predetto, l’ingresso nella Nato della Finlandia, che non correva il minimo rischio di essere invasa, ha scatenato la reazione immediata del Cremlino che si accinge a prendere contromisure militari», ha spiegato il docente di sociologia del terrorismo internazionale.

«L’ingresso della Finlandia della Nato conferma la tesi non di Putin, bensì di tutti i russi, di essere accerchiati dalla Nato ed accresce la determinazione con cui i russi combattono in Ucraina. Biden sta usando la vita degli ucraini come scusa e come mezzo per l’espansione della Nato ai confini della Russia. Per Biden, Ursula von der Leyen e Roberta Metsola, la vita degli ucraini non è importante. Conta soltanto l’espansione della Nato in Europa. Nessuno di noi può arrestare questo processo di costruzione delle guerre perpetrato contro i popoli però possiamo sicuramente lavorare affinché la società civile volti le spalle a Ursula vor der Layen isolandola sempre di più», ha scritto ancora Orsini.

«Possiamo lavorare affinché diventi sempre più chiaro che il potere di Ursula von der Leyen non ha nessuna base di consenso popolare. Ursula von der Leyen, una donna mai eletta da nessuno. Grazie a questa donna, Biden fa quel che vuole dell’Europa», ha concluso.