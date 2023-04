Berlusconi ricoverato in ospedale: tutti i figli al capezzale del padre malato

Secondo le informazioni disponibili, tutti i figli di Silvio Berlusconi – Marina, Barbara, Eleonora, Piersilvio e Luigi – hanno fatto visita al padre, che è ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex premier e leader di Forza Italia è stato trasferito questa mattina nel reparto di terapia intensiva generale e cardiotoracica del nosocomio milanese. Inoltre, questa mattina Berlusconi ha ricevuto la visita della sua compagna e deputata di Forza Italia, Marta Fascina.

Berlusconi in terapia intensiva a Milano: ultime notizie sulle sue condizioni di salute

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, è stato nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per dei controlli medici. L’ex premier, 86 anni, ha subito una tac ed è in attesa di ulteriori esami. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute, ma il direttore del giornale Il Foglio ha scritto su Twitter che Berlusconi è “ricoverato in terapia intensiva”.

Negli ultimi anni Berlusconi ha dovuto affrontare diversi problemi di salute. Nel settembre 2020 ha contratto il virus Sars-CoV-2, sviluppando i sintomi del Covid-19, tra cui una polmonite bilaterale. Nel giugno 2016 è stato sottoposto a un intervento a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica, sempre presso il San Raffaele di Milano, mentre nel 2019 è stato operato per un’occlusione intestinale.

Nel gennaio 2022, poco prima delle elezioni per il Presidente della Repubblica, è stato ricoverato al San Raffaele per un’infezione alle vie urinarie che ha richiesto terapie massicce. Il suo attuale ricovero in terapia intensiva suscita preoccupazioni sulla sua salute, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla causa del ricovero.