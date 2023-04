Berlusconi ricoverato per un problema precedente non risolto: Tajani fa chiarezza

«Silvio Berlusconi parla ed è stato ricoverato perché non era stato risolto il problema precedente».

Lo ha detto Antonio Tajani a margine della ministeriale Esteri alla Nato, aggiungendo di non aver potuto sentirlo direttamente poiché impegnato in altri incontri.

«Berlusconi aveva avuto un’infezione che non è terminata è lì per ulteriori controlli», ha affermato Paolo Barelli, capogruppo di Fi alla Camera conversando in Transatlantico sulle condizioni di salute di Belusconi. «Ci sarà un bollettino medico stasera, la situazione è stazionaria. Ho parlato con la famiglia, c’è preoccupazione, ma con la dovuta prudenza io resto ottimista. La famiglia è lì, abbiamo l’impressione che ci sia una ricaduta di quello che evidentemente non era stato superato», ha fatto sapere.

Silvio Berlusconi in terapia intensiva a Milano: cosa sappiamo del suo stato di salute

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stato nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti medici. Secondo quanto riportato, il politico di 86 anni ha fatto una tac e si trova in attesa di ulteriori esami. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni di Berlusconi. Il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, ha scritto su Twitter che l’ex premier è «ricoverato in terapia intensiva».

Berlusconi ha dovuto affrontare diversi problemi di salute negli ultimi anni. Nel settembre del 2020, era risultato positivo al virus Sars-CoV-2 e aveva sviluppato i sintomi del Covid-19, tra cui una polmonite bilaterale. Nel giugno del 2016, era stato sottoposto a un intervento a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica, sempre presso il San Raffaele di Milano, mentre nel 2019 era stato operato per un’occlusione intestinale.

Nel gennaio del 2022, poco prima dell’elezione del presidente della Repubblica, Berlusconi era stato ricoverato al San Raffaele a causa di un’infezione alle vie urinarie, che aveva richiesto terapie massicce. Il ricovero di Berlusconi in terapia intensiva solleva preoccupazioni sulla sua salute, ma per ora non ci sono ulteriori dettagli su ciò che potrebbe essere la causa del ricovero.