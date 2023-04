Lecce, agente di polizia muore in servizio: lutto in Questura

Una triste notizia arriva dalla Questura di Lecce, dove un poliziotto di 58 anni, identificato con le iniziali C.T.B. e originario di Racale, è morto a causa di un malore mentre era in servizio.

L’agente si è accasciato improvvisamente per terra e ha perso conoscenza. Nonostante i tentativi di rianimazione, il poliziotto è deceduto nella Questura di Lecce. La notizia ha colpito la comunità locale e il mondo delle forze dell’ordine, che piangono la scomparsa di un collega e amico.

L’incidente tragico si è verificato in modo improvviso, sotto gli occhi degli increduli colleghi dell’agente della sezione volanti. Immediatamente, i colleghi hanno chiesto il soccorso alla centrale operativa del 118. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno tentato ripetutamente di rianimare l’uomo. Le manovre di rianimazione sono andate avanti per almeno 50 minuti, ma purtroppo il cuore dell’agente ha cessato di battere.

L’agente lascia la moglie e due figli. Fra un anno sarebbe andato in pensione

Come riportato dalla testata online Lecceprima, l’agente «che già una decina d’anni addietro era stato colto da un infarto, a un certo punto ha avvertito un mancamento davanti agli occhi dei propri colleghi. I quali sono stati primi a tentare di rianimare il collega, in attesa che arrivasse il personale sanitario del 118. Ma a nulla sono valsi i soccorsi. Per l’agente, che lascia una moglie e due figli, e che fra un anno sarebbe andato in pensione, non vi è stato più nulla da fare. Dolore fra coloro che hanno assistito impotenti alla scena. In tanti, di vari reparti, che non erano in servizio, si sono riversati verso la questura quando hanno appreso della scomparsa del collega».