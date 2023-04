Berlusconi lotta contro la leucemia: le ultime notizie sulla sua salute

Silvio Berlusconi è in condizioni di salute delicate, ma non drammatiche, e i suoi figli sono preoccupati per lui. Dopo averlo visitato uno dopo l’altro, si scopre che Berlusconi soffre di leucemia, una grave patologia del sangue che ha causato il suo ricovero precedente. Oltre agli esami di routine, sta ricevendo cure appropriate per la sua malattia. I dolori che Berlusconi sta provando e la polmonite che ha contratto sono complicazioni che possono insorgere su un corpo già debilitato. Berlusconi è il fondatore di Fininvest, Mediaset e Forza Italia, e i suoi figli sono preoccupati per la sua salute. Sebbene la situazione sia delicata, non viene definita drammatica.

È quanto riportano oggi i principali quotidiani nazionali.

«I figli uno dopo l’altro vanno subito a trovare il papà; da Marina a Piersilvio fino a Barbara, Eleonora e in serata anche Luigi, già mille volte preoccupati dalle condizioni di salute del fondatore di Fininvest, Mediaset e Forza Italia. La certezza che c’è qualcosa di ancora più grave arriva poco dopo, Silvio Berlusconi soffre di una grave patologia del sangue: leucemia. La stessa che ha causato il ricovero precedente: non solo, dunque, esami di routine, ma anche le cure del caso. I dolori che lo affliggono e la polmonite di questi ultimi giorni in realtà sono complicazioni che possono subentrare su un fisico già debilitato», si legge sul Corriere della Sera.

Il 27 marzo scorso Silvio Berlusconi si era recato al San Raffaele nel tardo pomeriggio, camminando autonomamente. Questo dettaglio è di grande importanza per coloro che sono al corrente delle sue condizioni di salute, poiché indica che il ricovero è diventato quasi una routine per le visite di controllo.