Orsini smaschera i propagandisti italiani di Biden: la verità sulla superiorità morale dell’Occidente

Il professor Alessandro Orsini, in un nuovo post pubblicato sui social, ha espresso la sua opinione riguardo alla situazione tra Russia e Occidente. Secondo Orsini, alcuni giornalisti italiani propagandisti di Biden sostengono che l’Occidente non può trattare con la Russia perché è moralmente superiore. Tuttavia, Orsini mette in dubbio questa affermazione, sostenendo che la documentazione storica dimostra che il blocco occidentale è pieno di criminali e assassini, mentre la Nato conduce guerre illegali e violente. Orsini chiede quindi da dove venga questo complesso di superiorità morale e se davvero ci siano persone che credono che gli Stati Uniti, l’Unione Europea o la Nato abbiano una superiorità morale rispetto alla Russia. Orsini fa anche riferimento alla strage di Haditah del 2005 in Iraq come esempio delle atrocità commesse dal blocco occidentale.

«I giornalisti italiani propagandisti di Biden dicono che non possiamo trattare con la Russia perché l’Occidente è moralmente superiore. Il mandato di cattura internazionale contro Putin svolge questa funzione di manipolazione dell’opinione pubblica. Siccome Biden non può dire di volere la guerra in Ucraina con tutto se stesso, allora usa i giornalisti italiani suoi propagandisti in questo senso. I propagandisti italiani devono spiegare che la guerra deve andare avanti perché Putin è un mostro», ha scritto il docente di sociologia del terrorismo internazionale.

«Domando in modo sgrammaticato ma chiaro» ha continuato Orsini «ma se la documentazione storica dimostra in modo incontrovertibile che il blocco occidentale è pieno di criminali e di assassini? Ma se le statistiche dicono in maniera incontrovertibile che non esiste al mondo un’organizzazione politico-militare più violenta, sangunaria e sopraffattrice della Nato che conduce le sue guerre nella più assoluta illegalità? Di grazia, ma da dove viene fuori questo complesso di superiorità morale del blocco occidentale-criminale? Ma se il blocco occidentale-criminale ha massacrato bambini iraqeni a più non posso, dove viene questa superiorità morale? Ma se la documentazione storica mostra in modo non confutabile che il blocco occidentale è composto in misura preponderante da criminali di guerra, qualcuno mi aiuta a capire in che cosa la guerra fatta dal blocco occidentale in Iraq sarebbe più lieve di quella che Putin fa all’Ucraina?»

«Ma davvero in giro ci sono cretini che credono che gli Stati Uniti o l’Unione Europea o la Nato abbiano una superiorità morale rispetto a Putin e alla Russia? Ma date uno sguardo alla strage di Haditah del 2005 in Iraq (tra le moltissime altre)», ha concluso il docente.