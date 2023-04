Ultime notizie sulle condizioni di salute Silvio Berlusconi: il bollettino medico di Zangrillo

È stato pubblicato il primo rapporto medico sulle condizioni di Silvio Berlusconi, che è stato ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano dal mercoledì mattina.

Il dottor Alberto Zangrillo, medico personale di Berlusconi, ha diffuso una nota in cui ha spiegato che l’ex presidente del Consiglio è stato ricoverato a causa di un’infezione polmonare che si inserisce in un quadro di una condizione ematologica cronica che Berlusconi ha da tempo.

Dopo le voci che circolavano sulla malattia del sangue, il dottor Zangrillo ha precisato che Berlusconi ha la leucemia mielomonocitica cronica, malattia in cui è stato accertato uno stato cronico persistente e l’assenza di caratteristiche evolutive verso la leucemia acuta. La strategia terapeutica prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico per ridurre gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche precedenti.

Aggiornamenti sulla salute di Berlusconi: la sua battaglia contro la leucemia

Silvio Berlusconi sta attraversando una delicata situazione di salute, ma non viene descritta come drammatica. I suoi figli sono preoccupati per lui e lo hanno visitato uno dopo l’altro. È stato rivelato che Berlusconi soffre di leucemia, una grave malattia del sangue che ha causato il suo precedente ricovero. Oltre alle normali visite mediche, sta ricevendo le cure appropriate per la sua malattia. I dolori che sta sperimentando e la polmonite che ha contratto sono complicazioni che possono insorgere su un corpo già indebolito. Berlusconi è il fondatore di Fininvest, Mediaset e Forza Italia, e i suoi figli sono preoccupati per la sua salute. La situazione è stata riportata dai principali quotidiani nazionali.

Il 27 marzo scorso, Silvio Berlusconi si è recato al San Raffaele nel tardo pomeriggio, camminando autonomamente. Questo particolare è rilevante per chi conosce la sua situazione di salute, poiché suggerisce che il ricovero è diventato una routine per i controlli medici.