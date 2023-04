Berlusconi in ripresa: il messaggio ai suoi fa sperare in un rientro in campo dopo il ricovero

Si racconta che Silvio Berlusconi sia determinato a guardare al futuro, durante il suo ricovero al San Raffaele di Milano. Secondo fonti di Forza Italia, continuano ad esserci contatti tra il leader e i vertici del partito anche durante le ultime ore. Si dice che il Cav abbia ripetuto ai suoi interlocutori che non vede l’ora di tornare in campo, probabilmente per frenare ogni speculazione sul futuro del partito e bloccare le voci di un congresso per la sua successione.

Lo riporta l’AdnKronos.

Secondo chi ha avuto modo di sentirlo, Berlusconi avrebbe chiesto a tutti di continuare il lavoro, sia per quanto riguarda gli impegni del governo sia per la riorganizzazione del partito, iniziata con la recente serie di nomine che ha modificato la struttura di Forza Italia. Diverse fonti sostengono che Berlusconi si sta riprendendo e ha molta voglia di tornare a casa per superare questo momento di pausa.

Sul sito dell’agenzia di stampa si racconta poi la vicenda di Francesco T., diciassettenne che ha preso un autobus da Cassano D’Adda, nel milanese, fino all’ospedale San Raffaele di Milano per consegnare una lettera al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva dallo scorso mercoledì.

«L’ho incontrato a Bergamo – ha raccontato Francesco ai cronisti – è stata un’emozione grandissima. Io spero che lui torni in prima linea, perché Forza Italia è Berlusconi e Berlusconi è Forza Italia». «Nessuno può prendere il suo posto» – ha sottolineato Francesco – «Berlusconi è l’unico leader che può esserci in Forza Italia ma non lo posso dire se no mi radiano dal partito», ha scherzato.