Riforma Cartabia, Lezzi: «Grazie a Draghi torniamo alle liste piene di condannati»

L’ex ministra del Sud Barbara Lezzi ha criticato sui social la riforma Cartabia e la pratica del patteggiamento della pena da parte dei politici, sottolineando come questa pratica cancelli la colpa dei politici che ammettono di aver commesso reati e permette loro di tornare a candidarsi e restare nelle istituzioni. L’ex senatrice del M5S, inoltre, ha affermato che la politica italiana è composta da baroni che non hanno cultura di governo e che cercano solo di proteggere i loro interessi. Il post di Lezzi ha generato numerose interazioni sulla sua pagina Facebook.

«Siete irresponsabili! Non avete cultura di governo. Si sta nelle Istituzioni per incidere sui provvedimenti e non per gridare alla luna! Inutile fare la dura e pura, si deve essere capaci di mediare e poi ci sono sempre le ragioni di opportunità politica che vanno oltre le leggi che si approvano. Quante squallide e vili lezioncine mi son dovuta sorbire da tutto l’arco parlamentare per avere avuto il coraggio di dire no e rinunciare a potere, poltrona e sistemazione certa. Perché di questo si tratta e niente più», ha scritto Lezzi.

«Ora siete contenti? I politici che patteggiano una pena, che praticamente ammettono la colpa, tornano ad essere puri come neonati e potranno candidarsi e restare nelle Istituzioni. Tanto, cosa volete che sia, nei casi di peculato o corruzione, i soldi sottratti sono quelli di tutti, del pubblico. E poco importa se poi abbiamo sanità e istruzione al collasso e opere pubbliche incomplete» prosegue il post «Chissenefrega, troveremo un amico che ci agevolerà per qualche visita specialistica e manderemo i figli ad una scuola privata. Vero? E sia, non importa se nei comuni continueranno a lavorare sempre le stesse imprese o se i costi degli appalti lieviteranno a dismisura, pagherà, come sempre, pantalone. L’importante è tenersi e proteggere i baroni della politica che tanto sanno, che hanno molta competenza e saggezza. Loro sì che hanno la cultura di governo e possono incidere sulla vita dei cittadini. Vero?».

«Grazie a Draghi e alla sua ampia, piegata o compiaciuta maggioranza abbiamo la riforma Cartabia che ci riporta indietro nel tempo e alle liste piene di condannati. Avanti così! Ora potete lamentarvi, tanto gli italiani dimenticheranno chi ha schiacciato il bottone verde al momento giusto. Parliamo del Ventennio fascista e di sinistra progressista e intanto a me restano gli insulti che mi avete rivolto ma sono innocente e mai complice. E sono pure contenta di non essere scesa nello schifo dei vostri compromessi» conclude Lezzi.