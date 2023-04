Camera Penale di Roma querela Ranucci per puntata «anomalie 41bis». La replica: «Solo fatti documentati»

La puntata di Report del 3 aprile, che ha esaminato le «anomalie» del regime carcerario 41bis che hanno permesso ad alcuni mafiosi di avere contatti con l’esterno, ha portato la Camera Penale di Roma a decidere di querelare Sigfrido Ranucci.

Il conduttore si è difeso affermando di aver esposto «solo fatti documentati». Nel corso della puntata, è stata posta particolare attenzione agli avvocati difensori, in quanto un singolo legale tra il 2007 e il 2008 è riuscito a rappresentare contemporaneamente 34 detenuti del regime 41bis.

Dal censimento del 2016 del Dap, che Report ha mostrato, risulta che «il record di clienti» sarebbe dell’avvocata aquilana Piera Farina: «109 assistiti al 41 bis». «Mai e poi mai a me è stato chiesto di fare una cosa illecita. Mi dicono salutami tizio, io dico: non saluto proprio nessuno», ha spiegato l’avvocata alle telecamere di Rai3.

Adesso il direttivo della Camera Penale di Roma ha deciso all’unanimità di querelare Ranucci per le «gravissime insinuazioni e gratuite diffamazioni» che «sfociano persino nella calunnia» nei confronti di «alcuni dei più apprezzati componenti della nostra associazione, incredibilmente additati a sospetto come possibili veicoli per la diffusione al di fuori del carcere di ordini criminali provenienti dai detenuti posti in regime di 41 bis».

La Camera Penale lamenta anche la pubblicazione “«illegittima» di “«un elenco riservato» e sottolinea: «Il diritto di difesa rappresenta un principio costituzionalmente riconosciuto alla cui tutela i penalisti dedicano tutto il loro impegno con coraggio e dedizione, andando per questo anche incontro ad ignobili campagne denigratorie volte a mortificare la funzione del difensore». E definisce «inaccettabile» che tutto ciò avvenga sui canali della tv pubblica.

La replica di Ranucci

Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ha replicato dicendo all’AdnKronos che non c’è stata «nessuna diffamazione o insinuazione. Solo fatti documentati».

«La puntata di Report oggetto di contestazione aveva come unica finalità evidenziare le falle del 41 bis in un contesto di estrema attualità partendo dalla ricostruzione del caso Cospito», ha spiegato il giornalista.

«Il documento pubblicato da Report denunciava che i casi di oltre 100 mafiosi al 41 bis fossero gestiti da un solo avvocato: è un fatto e non era assolutamente secretato. Che sia un’anomalia è l’idea, non di ‘Report’, ma della commissione parlamentare antimafia che ha approfondito la vicenda proprio per valutarne la portata. ‘Report’ ha correttamente riportato la notizia sottolineando il rischio che comporta un’anomalia del genere, coadiuvato anche dal parere di esperti magistrati antimafia, sottolineando la buona fede e professionalità degli avvocati», ha aggiunto Ranucci, secondo il quale «aver mostrato tale anomalia rappresenta, come detto in trasmissione, una tutela per gli stessi avvocati» perché «la difesa dei diritti non è una maglietta che si indossa di giorno per poi riporla in un cassetto la sera”. Chi “accusa ‘Report’ di non avere cura per i diritti dei detenuti e la possibilità di un loro reinserimento nella società non ricorda le numerose puntate realizzate negli anni, l’ultima appena due anni fa in pieno Covid».