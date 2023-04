Malore improvviso in sala docenti all’istituto Pascali di Bari: muore professoressa

Stamane una professoressa dell’istituto d’arte Pascali di Bari, Mariangela Caldarola, 66 anni, è deceduta dopo aver accusato un malore improvviso nella sala docenti intorno alle 8 del mattino. La tragedia è avvenuta davanti ai colleghi della docente, svenuta poco dopo essere arrivata a scuola. Tra pochi mesi sarebbe andata in pensione.

«Un momento molto difficile per noi», ha dichiarato la preside Santa Ciriello. Mentre un’altra insegnante dell’istituto l’ha ricordata così: «Bella e solare, dolce e attenta sempre con tutti, alunni, colleghi e genitori».

«Ti ricorderemo sempre bella e solare, dolce e attenta sempre con tutti, alunni, colleghi e genitori», è uno dei messaggi di cordoglio pubblicati su Facebook da parte della comunità scolastica.

«Un’altra perdita» – si legge in un altro messaggio postato sul profilo Facebook di Caldarola – «un’altra collega che se ne è andata. Noi sempre più attoniti e senza parole. Mariangela cara, ti ricorderemo sempre bella e solare, dolce e attenta sempre con tutti, alunni, colleghi e genitori».

Il consigliere comunale Marco Bronzini, capogruppo dem e consigliere delegato per la città metropolitana alla scuola, è stato tra i primi ad arrivare sul posto: «Appena avuta la drammatica notizia sono corso per testimoniare la partecipazione delle istituzioni al grande dolore dell’intera comunità scolastica – si legge in una nota – un dolore ancora più grande perché il decesso è avvenuto tra le mura scolastiche dove la Professoressa aveva praticamente vissuto tutta la sua vita. A questo Suo impegno deve andare il nostro massimo ringraziamento. Oggi tutto il mondo della scuola è in doveroso silenzio. La mia personale partecipazione, e quella delle istituzioni, alla famiglia della professoressa in questo momento di grande dolore».