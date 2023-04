Baiardo da Giletti: ‘Non è l’arena’ finisce sotto indagine dell’Antimafia di Firenze

Caso Giletti: dopo la sospensione della trasmissione Non è l’Arena, i giornali hanno pubblicato le prime indiscrezioni.

Secondo quanto riportato da la Repubblica, i magistrati dell’Antimafia di Firenze stanno indagando per capire se i pagamenti – circa 48 mila euro – effettuati per ottenere le testimonianze di Salvatore Baiardo siano stati tutti regolari.

Il quotidiano Domani, invece, scrive che è stato uno scoop di Giletti, che «si è trasformato in un boomerang, di più in un vero e proprio terremoto che ha portato alla chiusura della trasmissione domenicale di La7, ‘Non è l’arena’, condotta da Massimo Giletti». «Lo scoop è l’intervista realizzata a Salvatore Baiardo, pregiudicato per favoreggiamento agli stragisti Graviano, che anticipava di qualche mese l’arresto di Matteo Messina Denaro, il boss latitante da 30 anni, ammanettato nel gennaio scorso dai carabinieri del Ros e dalla procura di Palermo. Da allora Baiardo, che per la prima volta aveva parlato mesi fa a Report, è stato diverse volte ospite nelle trasmissioni di Massimo Giletti. I compensi sono stati regolarmente fatturati, fanno sapere dalla produzione del programma», si legge su Domani.

Giletti, si indaga su 48 mila euro versati al prestanome dei Graviano https://t.co/r3EpcAuw8p (scopri la app) #RepSelezione — Repubblica (@repubblica) April 14, 2023

Domani – “Baiardo attacca Massimo Giletti Il giallo delle foto di Berlusconi” https://t.co/wT5fcooTHB — PoliticaNews (@PoliticaNewsNow) April 14, 2023

Il video di Baiardo su TikTok

Ieri, in un video pubblicato su TikTok alcune ore prima della notizia della sospensione della trasmissione condotta da Giletti, Baiardo aveva fatto una previsione sul futuro del conduttore.

«In tanti mi state chiedendo quando andrò da Giletti, perché non vado più da Giletti…perché ho abbandonato un po’ La7, adesso ci sono nuove iniziative con nuove tv; non sarò più a La7, probabilmente mi vedrete in Mediaset: lì almeno lasciano dire quello che uno pensa, non ti condizionano nel parlare, ne scoprirete delle belle», ha affermato Baiardo, che era stato più volte ospite di ‘Non è l’Arena’ e durante una puntata aveva anche «profetizzato» l’arresto di Matteo Messina Denaro.

Nel video Baiardo ha detto anche di aver avuto «lunedì scorso, un interrogatorio a Palermo». «È stato interessante anche perché ho scoperto delle cose talmente assurde che è stato un bene, da una parte, perché le aggiungerò al mio libro ormai in chiusura», ha continuato, annunciando delle «novità» per «giugno» e anticipando la sua partecipazione al Salone del Libro di Torino: «Il 18 maggio esce il mio libro, sarò al Salone del libro di Torino».