Baiardo, Giletti e Non l’Arena: il caso delle foto di Berlusconi

Il giornalista di Dagospia e del Fatto Quotidiano, Giuseppe Candela, ha riassunto su Twitter alcune delle indiscrezioni sulla vicenda della chiusura di Non è l’Arena di Massimo Giletti.

Di seguito il thread del giornalista:

«Repubblica parla di 48 mila euro parzialmente in nero a Baiardo. La Stampa fa sapere che Giletti avrebbe incontrato più volte Roberto Sergio (in corsa per ruolo di Ad Rai). Cairo al Fatto: “Non posso rispondere. Comunque abbiamo fatto un comunicato e non ho nulla da aggiungere”.

Il Fatto parla di dissensi sulla linea editoriale e di puntate in arrivo su D’Alì e Dell’Utri. Baiardo a Domani conferma di aver preso gettoni ma “tutto è stato fatturato”. Giletti avrebbe detto ai pm di Firenze che Baiardo gli avrebbe mostrato delle foto dell’incontro tra Berlusconi, i fratelli Graviano e il generale Delfino. Baiardo smentisce. Baiardo parla poi di una strana richiesta del conduttore».

