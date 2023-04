Giletti: «Smentisco in modo categorico di aver avuto incontri con la Rai»

Massimo Giletti ha commentato con l’AdnKronos alcuni resoconti giornalistici sulla sospensione della trasmissione ‘Non è l’Arena’ da parte di La7.

«A proposito di presunti contatti con i dirigenti Rai relativi al mio futuro, smentisco in modo categorico di aver avuto incontri sia con dirigenti che con funzionari della televisione pubblica aventi per oggetto questo tema. Voglio che sia chiaro per il rispetto che devo ad entrambe le aziende, sia a quella per cui ho lavorato in passato, sia a quella per cui resto a disposizione oggi», ha detto il giornalista.

«In merito all’articolo riportato oggi da La Stampa a firma di Michela Tamburrino, dal titolo ‘Stop a Giletti’, in cui si afferma di presunti ripetuti incontri avvenuti tra il sottoscritto ed il dottor Massimo Giletti, mi preme comunicare che la notizia è destituita di ogni fondamento: nessun incontro, neppure casuale, è mai avvenuto tra il dottor Giletti e me», aveva sottolineato anche Giampaolo Rossi in una nota.

Baiardo su Giletti: «Se non firmerà il contratto con la Rai, magari aprirà un canale Youtube»

Salvatore Baiardo, l’ex gelataio noto per essere vicino ai fratelli Graviano, ha commentato la sospensione di “Non è l’arena” con una nuova diretta sul suo canale TikTok.

«Non so se Massimo Giletti riuscirà a firmare un contratto in Rai. Mi auguro che ci riesca perché è una persona che sa fare il suo lavoro, però nutro dei forti dubbi», ha detto Baiardo, che ha aggiunto: «Ve l’avevo annunciato: perché non vado più da Giletti? Perché non c’è più Non è l’arena. Perciò ho preso contatti con Mediaset e adesso vi aggiornerò su quando sarà la prima serata, perché ho molte cose da dire».