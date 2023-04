Morto il parà della Folgore Gianluca Spina, il cordoglio del Capo di SME

Tragedia nel pomeriggio di giovedì ad Orentano, località nel comune pisano di Castelfranco di Sotto. Durante un lancio di prova, un paracadutista appartenente alla Brigata Folgore ha perso la vita. La vittima è Gianluca Spina, 49 anni originario della Calabria e membro del 186° reggimento paracadutisti Folgore, di stanza a Siena. L’area dell’incidente è stata sequestrata dai Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti necessari. La procura di Pisa ha aperto un fascicolo di inchiesta per fare luce su quanto accaduto.

«Tra le ipotesi al vaglio» si legge su Il Messaggero «c’è quella che il giovane possa essere rimasto vittima di un malore mentre si trovava in volo, subito dopo aver effettuato l’apertura del paracadute: circostanza, questa, che gli avrebbe impedito di effettuare poi la successiva manovra di atterraggio. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della stazione di San Miniato: il paracadutista era impegnato in un lancio a caduta libera in un’area riservata alle esercitazioni con sede nel territorio lucchese di Altopascio, ma qualcosa è andato storto. Il militare è finito all’interno del giardino di una casa di Orentano, località confinante con Altopascio, e nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato niente da fare.

​​​​​​​​Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino, ha espresso il proprio «profondo cordoglio» con una nota in cui scrive a nome di tutta la Forza Armata e del suo personale, «alla famiglia del Sergente Maggiore Aiutante Gianluca Spina, tragicamente scomparso in servizio a Castelfranco di Sotto (PI)». «Il Sottufficiale, 49enne di origini calabresi, era un paracadutista militare e nel corso della sua carriera aveva evidenziato in ogni circostanza grande professionalità e spirito di servizio. Personale dell’Esercito ha immediatamente informato la famiglia e, sin dal primo momento, sta fornendo il massimo supporto logistico e psicologico alla stessa», si legge nella nota.​

«La scomparsa del paracadutista della Folgore Gianluca Spina, vittima di un fatale incidente durante una esercitazione di aviolancio, ci addolora profondamente. Rivolgo, a nome mio e del Governo, il nostro cordoglio e la nostra vicinanza ai suoi familiari e all’Esercito italiano», ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.