Gerry Scotti contro Piazzapulita: «Ma come? La notizia del giorno è la chiusura di Giletti e non non si parla di quello che succede a La7»

Durante l’ultima puntata di PiazzaPulita, su La7, giovedì scorso, lo stesso giorno in cui è stata annunciata la sospensione di Non è l’Arena, Corrado Formigli non ha detto una parola sulla vicenda. Questo silenzio non è passato inosservato, tanto che il tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, ha dedicato un servizio alla questione nella puntata di venerdì 14 aprile.

Gerry Scotti ha riferito la vicenda, sottolineando che Formigli ha aperto la trasmissione con un discorso sulla libertà di stampa, facendo notare che Matteo Salvini, Giorgia Meloni e altri esponenti della Lega e di Fratelli d’Italia rifiutano di partecipare alla trasmissione in quanto considerata faziosa e schierata. Inoltre, Striscia la Notizia ha ricordato che dopo il monologo di Formigli, è entrato in studio Massimo Giannini, direttore de La Stampa, ma anche lui non ha fatto alcun accenno alla questione riguardante la sospensione di Non è l’Arena.

«Ma come? Per spiegare la messa al bando delle trasmissioni si guarda fuori dai confini e non si parla minimamente di quello che succede a La7, nello studio lì a fianco? La notizia del giorno è la chiusura di Giletti. E questi… neanche una parola», ha rimarcato il conduttore. A seguire il classico video di Emilio Fede che esclama: «Che figura di mer***!».