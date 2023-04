A Praga esplode la protesta: «No alla guerra, governo e media bugiardi»

A Praga migliaia di cittadini si sono riuniti a Piazza Venceslao per protestare contro il governo ceco.

L’evento è stato organizzato dal leader del partito extraparlamentare PRO (Law Respect Expertise), Jindřich Rajchl, il quale ha dichiarato che i manifestanti vogliono le dimissioni dell’esecutivo dopo che nel paese è stato registrato un aumento del dissenso in maniera direttamente proporzionale all’aumento dei prezzi dei generi alimentari e dell’energia.

Euronews ha riportato i commenti di alcuni cittadini cechi presenti alla manifestazione. Ad esempio, Renata Urbanova è scesa in piazza per «esprimere la sua disapprovazione per questo governo, per la situazione politica, per quello che sta succedendo nella Repubblica Ceca e, in realtà, in tutta Europa». E Vladana Malirova, cittadina di Praga, ha detto: «Sono preoccupata per il nostro futuro mi sembra che le aziende stiano fallendo, la gente ha sempre meno soldi e mi sento davvero incerta su quello che ci riserverà il futuro».

Sempre secondo quanto riferito da Euronews, i manifestanti in piazza Venceslao hanno sventolato bandiere e striscioni con slogan come «Fuori dalla Nato», «No alla guerra» o «Governo e media bugiardi».

I cori chiedevano le dimissioni del governo. «La manifestazione di protesta in Piazza Venceslao è stata seguita da una marcia verso l’Ufficio del Governo. Gli oppositori della manifestazione erano radunati fuori dall’edificio del Museo Nazionale con bandiere dell’Ucraina e dell’Unione europea», si legge su Euronews.