Barbara Lezzi: «Perché non lo chiama Piano Meloni anziché nascondersi dietro Mattei?»

«Perché non lo chiama Piano Meloni anziché nascondersi dietro Mattei?».

Così l’ex ministra del Sud, Barbara Lezzi, in un post su Facebook.

« D’altronde è lei, il nostro premier nonché grande genio tenuto nascosto nelle seconde file della politica per venticinque anni, ad aver avuto questa grande idea del piano per liberare l’intero continente africano dall’Occidente predatorio.

È lei ad avere il coraggio di sparigliare le carte internazionali per rendere ricca l’Africa e per farla collaborare con le nostre aziende senza che nessuno sia sfruttato. È lei che sa come fermare gli appetiti del resto del mondo per le ricchezze africane a vantaggio dei cittadini africani. Quindi si deve chiamare Piano Meloni», ha spiegato l’ex 5Stelle.

«Meloni» ha continuato Lezzi «ha perso il senso della misura, la sua propaganda sta diventando ridicola e rischiamo di diventare gli zimbelli del mondo. E non perché non sia giusto occuparsi e accordarsi con i paesi africani ma non è credibile affermare che da ottobre tutto cambierà perché lo vuole lei. Ma soprattutto, Meloni, dovrebbe governare l’Italia perché quello che è certo è che ha abbandonato le imprese e le famiglie alle prese con prestiti e mutui che le stanno asfissiando».

«È brava a bloccare aumenti degli stipendi, tagliare sanità, istruzione e sostegni ai poveri, è maestra nel promettere rivoluzioni fiscali senza soldi, è una professionista dei fallimenti in Europa da dove torna sempre soddisfatta per aver conquistato il nulla ed è sicuramente molto furba nello scegliere splendide pose per le foto ma non governa il Paese, non si occupa delle emergenze e, per nascondersi, usa fantomatici piani», ha concluso.