Trentino: 27enne morto per un malore durante il sonno

Tragedia a Pietramurata, in Trentino.

La mattina di domenica del 16 aprile è stato Nicola Rinaldi, un giovane di 27 anni originario di Langhirano, è stato trovato morto all’interno del suo furgone, nelle vicinanze della pista di motocross denominata ‘Ciclamino’, dove si sta svolgendo il campionato del mondo di motocross.

Sarebbero stati gli amici del ragazzo a scoprire il cadavere. Al momento, si stanno indagando le cause del decesso, ma sembra che la morte sia stata causata da un malore che ha colpito il giovane durante il sonno. Sul posto sono intervenuti operatori sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine che hanno eseguito un sopralluogo.

La notizia è riportata da Today:

«Nicola, assieme ad alcuni amici, era partito sabato 15 aprile da Langhirano, giungendo a Dro per assistere, domenica 16, alla gara del Motomondiale di cross. Si erano sistemati in un furgone attrezzato per dormire e lì, assieme agli amici, Nicola aveva passato la notte. Al momento del risveglio, vedendo che Nicola non dava segni di vita, gli amici hanno immediatamente chiamato i soccorsi sanitari, mentre si alzava in volo l’elisoccorso per raggiungere la pista di Pietramurata e velocizzare il più possibile l’intervento e il trasporto in ospedale del giovane. Purtroppo, però, ogni tentativo si è rivelato vano: Nicola si era spento definitivamente».

«Ciao Rino, ti vogliamo ricordare sempre con il tuo sorriso stampato»

Numerosi i messaggi di cordoglio per Nicola sui social.

«Ciao Rino – scrive il gruppo Amici di Panocchia – noi ti vogliamo ricordare così, sempre con il tuo sorriso stampato in faccia e con la tua disponibilità a dare una mano prima, durante e dopo la festa. Se un giorno torneremo su quel campo per festeggiare l’amicizia, ci mancherai tantissimo, ma in realtà sarai lì accanto a noi a cantare e ballare come si faceva a fine servizio! Fai buon viaggio, ti vogliamo bene».

«Eri una persona vera, come ne sono rimaste poche. Non posso pensare a qualcosa di più ingiusto. Sono molto addolorato per la tua mancanza improvvisa, eri buono sempre con il sorriso sulle labbra, socievole con tutti, quando girerò aspetterò che mi superai nella curva prima del discesone»

«Il suo cuore è il suo sorriso resteranno impressi in tutte le persone che hanno avuto la fortuna anche solo di incrociarlo». «Sono molto addolorato per la tua mancanza improvvisa, eri buono sempre con il sorriso sulle labbra, socievole con tutti, quando girerò aspetterò che mi superai nella curva prima del discesone».