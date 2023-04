Ucraina, Orsini: «Ecco ciò che l’Italia ha fatto per la pace in questi 14 mesi di guerra»

Alessandro Orsini ha affrontato nuovamente il tema del conflitto in Ucraina in un nuovo post pubblicato sulla propria pagina Facebook nel quale spiega ciò che l’Italia ha fatto per la pace in questi 14 mesi di guerra.

Il nostro Paese «ha inviato una grande quantità di queste macchine di morte. Probabilmente sessanta esemplari. L’invio è stato deciso dal precedente ministro della Difesa Guerini e da Mario Draghi. Gli ultimi obici semoventi italiani stanno partendo adesso perché avevano bisogno di manutenzione che è stata pagata da Biden. Altri obici semoventi italiani stanno già sparando sui russi da settimane contribuendo alla distruzione dell’Ucraina e al prolungamento della guerra», ha scritto Orsini.

«Se in Ucraina tutto dovesse precipitare, se si dovesse arrivare un giorno allo scontro nucleare, l’Italia sarebbe pienamente corresponsabile per avere operato soltanto ed esclusivamente per alimentare la guerra dall’esterno. La Turchia, persino l’Ungheria e la Tunisia, hanno il coraggio di dire tantissimi no a Biden e alla Casa Bianca in generale. Noi italiani siamo diventati un popolo vigliacco, senza coraggio e senza dignità. Non inviamo le armi in Ucraina perché siamo coraggiosi, ma perché siamo vigliacchi che scodinzolano al padrone. I media dominanti parlano tanto dell’inesistente penetrazione della Russia in Italia per nascondere il fatto che tutte le cariche istituzionali più alte nel nostro Paese devono prima ottenere l’assenso della Casa Bianca. Durante la prima repubblica non eravamo messi così male», prosegue il post.

« Siccome in Italia non esiste libertà d’informazione sulla poltiica internazionale, nessun conduttore radiofonico o televisivo organizza una trasmissione sul tema: “Quali sono stati i processi politico-istituzionali degli ultimi venti anni che hanno consentito alla Casa Bianca di decidere chi debba occupare le cariche politiche più alte in Italia?”.

“Come è potuto accadere che Biden abbia chiesto all’Italia di violare la propria Costituzione ottenendo un sì immediato?”», ha concluso Orsini.