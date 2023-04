Giulio Barbato è morto dopo quattro giorni di coma

Giulio Barbato, 25 anni di Vigodarzere (Padova), è deceduto martedì 18 aprile dopo 4 giorni di coma. Il ragazzo aveva accusato un malore nella sua abitazione.

Nonostante gli sforzi dei medici che lo hanno curato fin dall’inizio, purtroppo non è stato possibile salvarlo e si è dovuto constatare il suo decesso.

Secondo le prime ricostruzioni, Barbato, che su Facebook si identificava come «Il viaggiatore», si sarebbe sentito male venerdì sera. I suoi familiari hanno immediatamente chiesto l’intervento dei medici, poiché si temeva che la sua condizione fosse grave. Il giovane è entrato in coma e, nonostante sia stato trasferito in terapia intensiva e sottoposto a tutti i trattamenti disponibili, non è stato possibile salvarlo. Anche i carabinieri sono stati informati degli eventi, senza escludere alcuna ipotesi. Nella camera del ragazzo, riporta PadovaOggi, i militari avrebbero trovato e sequestrato tracce di sostanze stupefacenti e attrezzature per la loro preparazione. L’autopsia è necessaria per chiarire i dettagli della vicenda. La morte del giovane ha lasciato tutti coloro che lo conoscevano e lo stimavano senza parole.