Militare si rifiuta di indossare la mascherina durante un concorso: a processo per disobbedienza aggravata

Mario F., 53 anni, maresciallo in servizio a Guidonia, è andato a processo al Tribunale militare di Roma per essersi rifiutato di indossare la mascherina durante un concorso.

L’uomo – racconta oggi Il Messaggero – aveva ricevuto un avviso di garanzia dal suo colonnello superiore – con il supporto di un altro ufficiale – dopo che il 21 ottobre 2022 «presso il centro di selezione per un’attività concorsuale rifiutava reiteratamente e ometteva di ottemperare alle plurime intimazioni di indossare la mascherina di copertura delle vie aeree impartitegli – in ossequio alle disposizioni impartite dal comandante del centro di selezioni in Guidonia con foglio numero 1821 del 12-10-2022 – dai superiori in primo grado, luogotenente e tenente colonnello, entrambi responsabili della conduzione concorsuale in atto» si legge nell’informazione di garanzia «Con le aggravanti del grado rivestito e dell’essere il fatto commesso un presenza di tre o più militari. Con l’aggravante del grado rivestito». L’accusa dunque è quella di «disobbedienza aggravata».

Ieri, presso il tribunale militare di viale delle Milizie si è svolto il primo atto del dibattimento processuale. L’accusa è di disobbedienza aggravata.

Il militare aveva deciso di non indossare la mascherina poiché il dispositivo di protezione ormai era obbligatorio «solo nelle strutture sanitarie e nelle Rsa». Massimiliamo Strampelli, legale di Mario F. e docente di Diritto Militare, si è riferito a questa norma: «Con il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo, il Consiglio dei Ministri ha disposto al 31 marzo 2022 la chiusura dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020 per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19». «Il mio assistito ha chiarito perché ha disatteso la richiesta del superiore nell’interrogatorio. L’ordine era illegittimo perché con il D.l. 24/2022 (c.d. Decreto Draghi) per i concorsi pubblici non vi era più alcun tipo di restrizione dalla data del 30 giugno 2022».