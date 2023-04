Le prime previsioni per l’estate 2023: cosa ci dicono gli esperti

Le prime indicazioni delle previsioni stagionali del Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino suggeriscono che l’estate in arrivo potrebbe essere meno estrema rispetto a quella dello scorso anno.

L’estate scorsa è stata caratterizzata da una siccità record e temperature eccezionalmente elevate, con un aumento di 2,2 gradi rispetto ai livelli pre-industriali, come confermato dal rapporto annuale sul clima europeo di Copernicus. Mentre, secondo le previsioni, i mesi a venire potrebbero essere comunque caldi, ma meno intensi rispetto all’anno precedente.

L’analisi condotta dal consorzio LaMMA indica che la circolazione atmosferica a livello europeo sta ancora subendo gli effetti ritardati del riscaldamento stratosferico principale avvenuto alla fine di febbraio. Di conseguenza, anche le settimane a venire, fino a inizio maggio, saranno caratterizzate da blocchi nella circolazione zonale, in quanto l’inversione stagionale dei venti in stratosfera si avvicina. Ciò comporterà una prevalenza di una circolazione settentrionale nel periodo indicato.

Per il mese di maggio, si prevede un numero di giorni piovosi nella norma e temperature in media o leggermente superiori. A causa della modesta spinta subtropicale, le ondate di calore precoci a cui abbiamo assistito lo scorso anno è improbabile che si ripetano anche quest’anno. Inoltre, per via della circolazione atmosferica prevista, le precipitazioni potrebbero essere distribuite in modo irregolare, risultando più frequenti sulle regioni centro-meridionali.

Al momento, non è possibile elaborare una tendenza per giugno e luglio. Tuttavia, le prime indicazioni derivanti dalle dinamiche climatiche post-Nina e gli scenari forniti dai principali centri internazionali suggeriscono che i mesi presi in considerazione potrebbero essere più caldi della media, ma con anomalie inferiori rispetto a quelle eccezionali osservate nel 2022. Inoltre, i giorni piovosi dovrebbero essere in linea con la climatologia attesa.