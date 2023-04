Secondo voi il ministro Francesco Lollobrigida si deve dimettere per l’uscita sulla «sostituzione etnica»?

Il ministro Francesco Lollobrigida nei giorni scorsi ha dichiarato che «non possiamo arrenderci all’idea della sostituzione etnica» per risolvere il problema della natalità in Italia.

Oggi, in un’intervista al Corriere della Sera, chiarisce la sua posizione sul tema, dicendo di non conoscere la teoria del piano Kalergi: «Nelle mie parole non c’era alcun riferimento a visioni ben lontane dalla mia formazione», afferma

Nel frattempo su Change.org è stata lanciata una petizione per chiedere le dimissioni di Lollobrigida. Su Twitter abbiamo pubblicato un sondaggio per capire cosa gli utenti pensino di questa vicenda domandando se il ministro debba fare un passo di lato o no. Potete votare su Twitter oppure anche lasciare un commento qui sul sito per esprimere la vostra opinione.