Terremoto a Catania: gente in strada e centri commerciali evacuati

Forte scossa di terremoto registrata a Catania alle 14.06.

Secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto una magnitudo di 4.4.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione a Catania, nei comuni della provincia, ma anche nel Siracusano.

«Numerose persone si sono riversate in strada. A Catania alcuni centri commerciali sono stati evacuati per precauzione. Il sisma ha avuto origine in mare, tra Catania e Acireale, a 17 chilometri di profondità. Da una prima ricognizione della protezione civile non si registrano danni. La struttura regionale ha allertato tutti i sindaci del comprensorio di Aci Reale i quali hanno risposto al momento che gli edifici non hanno subito lesioni», riporta Repubblica.