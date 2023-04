Salvatore Borsellino a Cancelleri: «Non farti più vedere in via D’Amelio»

«A Giancarlo Cancellieri ho appena inviato un messaggio: “Non farti più vedere in via D’Amelio, tu, come il tuo presidente Schifani, non siete graditi. E restituisci l’Agenda Rossa, se non la ha già buttata via”».

Lo ha scritto su Facebook Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, vittima della strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992 insieme agli agenti di scorta.

Alessandro Di Battista ha commentato il post scrivendo: «E dopo questo messaggio sacrosanto io fossi in lui mi nasconderei». Al commento dell’ex M5S, Borsellino ha risposto: «Infatti, ha letto il mio messaggio ma non ha avuto e non avrà la faccia di rispondermi, forse è ancora capace di provare vergogna».

Anche Di Battista ha duramente attaccato Cancelleri in un post sui social scrivendo che l’ex collega lascia il M5S «non per ragioni politiche ma solo perché non gli hanno permesso di candidarsi ancora una volta» e in queste ore «sta partecipando alla convention di Forza Italia a Palermo». «Ricordo gli attacchi di Giancarlo Cancelleri nei miei confronti quando lasciai il Movimento 5 Stelle per quell’ignobile sostegno al governo Draghi. Governo che, tra l’altro, permise a Cancelleri stesso di incassare qualche stipendiuccio in più come sottosegretario alle infrastrutture (piazzato da Di Maio che l’altro giorno se ne stava pacioso in una tavola rotonda a mangiare accanto ad Angelino Alfano),» ha continuato Di Battista.

«Ricordo» – ha scritto ancora Di Battista – «interviste piuttosto meschine da parte sua colme di livore (mi chiamava ‘DisFattista’ perché non volevo l’alleanza con il Pd) e rimproveri pubblici. Magari sperava che attaccare me ed inumidire le natiche draghiane gli avrebbe garantito qualche posto al sole».