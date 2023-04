Vignetta Natangelo su sorella Meloni, Formigli contro Mentana

Botta e risposta a distanza tra Enrico Mentana e Corrado Formigli sulla vignetta di Natangelo in cui si ritrae Arianna Meloni, sorella del Premier in carica e moglie del ministro Francesco Lollobrigida, a letto con un uomo di colore.

Corrado Formigli, durante PiazzaPulita, sembra aver lanciato una frecciatina al collega Enrico Mentana senza citarlo, mostrando la vignetta di Natangelo: «La vignetta? Vediamola, vediamola», ha detto aggiungendo: «È il dibattito di oggi. Le cose se si citano si fanno vedere, sennò non si citano nemmeno».

Poco prima, nell’edizione del suo TgLa7 delle 20, Mentana aveva invece affrontato la questione della vignetta affermando: «Dovremmo anche parlare di quello che ha monopolizzato di più, nei corridoi dei palazzi della politica, l’attenzione di maggioranza e opposizione. È la questione di una vignetta pubblicata dal Fatto inerente la vicenda Lollobrigida e la sostituzione etnica, con implicazioni che riguardano la vita privata di persone non politiche».

«Ne dovremmo parlare senza mostrare la vignetta, e non vogliamo mostrarla, vedrete che se ne parlerà sicuramente in tutte le trasmissioni, ma l’importante è non scendere a un livello molto basso che è stato percorso sia nella vignetta scatenante, sia nei vari commenti e proteste che poco hanno a che fare in realtà con la politica nel senso più alto del termine. Scusate per quello che sembra uno slalom rispetto al problema. C’è una brutta vignetta che è giusto non far vedere, poi vedrete che se ne parlerà da tante altre parti», ha detto il direttore del Tg La7.