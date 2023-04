Supersano, 23enne muore nel sonno

Antonio Rizzo, calciatore salentino di Supersano (Lecce), è morto nella notte tra venerdì e sabato a soli 23 anni a causa di un malore.

È stata la madre a trovare il giovane senza vita nel suo letto: ha provato a chiamarlo per alzarsi ma non c’è stata risposta. Nonostante l’intervento dei medici non è stato possibile salvargli la vita.

Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Ruffano e il pubblico ministero ha ordinato il trasferimento della salma presso la camera mortuaria del Vito Fazzi di Lecce per eseguire un’ispezione cadaverica in modo da stabilire le cause precise del decesso del 23enne.

Il giovane lavorava a Casarano come operaio in un’azienda e aveva giocato in alcune squadre di calcio del Sud Salento, come Ugento e Ruffano.

«La famiglia Ruffano Calcio si stringe al dolore che ha colpito la famiglia del nostro ex calciatore, nonché amico e tifoso granata, per la prematura scomparsa… Antonio Rizzo il tuo spirito ed entusiasmo differente continueranno a sostenerci e a rallegrare le nostre giornate..!! Fai buon viaggio…», ha scritto la società sul profilo Facebook.

