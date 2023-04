Travaglio: «Prima conferenza stampa di Schlein una supercazzola»

Marco Travaglio ha commentato il discorso tenuto dalla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sui temi del termovalorizzatore di Roma e del terzo mandato di De Luca.

Nel suo intervento ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi, il direttore del Fatto Quotidiano ha detto sulla prima conferenza stampa della leader dem: «Una supercazzola per tenere buoni sia dirigenti che gli iscritti».

Travaglio ha premesso: «Lei è stata eletta segretario del partito contro il partito. Il partito e i suoi iscritti avevano scelto Bonaccini. Poi loro hanno questa regola, secondo me bizzarra, per cui il segretario del partito non lo scelgono gli iscritti. A quel punto io mi domando per quale motivo si iscrivono, visto che non hanno nemmeno il potere di scegliere. Anzi c’è chi ha più potere di loro, e chi sono? I non iscritti, cioè dei passanti che vanno a votare anche per il segretario del partito, magari non avendo mai votato per il partito e non avendo nessuna intenzione di votarlo, però questa è la loro regola. Lei è stata votata perché non era del Pd, perché era l’opposto del Pd».

Schlein è stata votata «per fare l’opposto di quello che fa il Pd. Però lei adesso è segretario del Pd e deve rispondere ai dirigenti, agli amministratori e agli iscritti. E questa è una contraddizione che non è sanabile», ha concluso Travaglio.