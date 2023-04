Di Maio inviato Ue, Lezzi: «No, non è cambiato lui, il potere non fa altro che fare venire fuori quello che sei veramente»

L’ex senatrice del Movimento 5 Stelle, Barbara Lezzi, ha commentato su Facebook il nuovo incarico affidato a Luigi Di Maio dall’Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, che ha indicato l’ex leader 5Stelle come nuovo inviato Ue per il Golfo Persico.

«Che Di Maio diventi rappresentante del Golfo per l’UE, incarico prestigioso e strapagato, non mi sollecita nessuna rabbia nei suoi confronti perché, il “merito” non è solo suo ma anche di tutti coloro che lo appoggiarono nelle sue giravolte sicché, più che farmi sbattere fuori, non potevo e non riuscì a fare», ha scritto Lezzi.

«Quello che mi inquieta, e non poco, è l’agire delle più alte Istituzione europee che probabilmente manovrano i destini dei governi italiani poggiandosi sulla debolezza di interi gruppi parlamentari pronti ad adempiere ai desiderata dei reggenti di turno», prosegue il post.

«Mi chiedo e vorrei tanto un riscontro trasparente. È la fedeltà cieca e lontana dagli interessi dei cittadini (e a volte di buona parte di quei gruppi parlamentari) che determina gli incarichi? Se mi dai Draghi ti do un posto un posto? Ma come funziona l’Unione Europea? E cosa succede a chi si aggrappa a questi piccoli statisti alla Di Maio maniera che da parlamentari svendono dignità e promesse elettorali per compiacere il capo? Mah!

Intanto so che Di Maio starà dicendo che chi parla di lui è livoroso. Di me lo ha sempre fatto dire. In realtà, che ci crediate o no, a me queste storie fanno pena. E no, non è cambiato Di Maio, il potere non fa altro che fare venire fuori quello che sei veramente. Ed io posso camminare a testa alta, è poco anzi pochissimo per molti ma per me è l’essenza stessa della vita», conclude il post di Lezzi.