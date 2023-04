Orsini: «Ho dato mandato ai miei legali di querelare quel conduttore di La7»

Alessandro Orsini, in un nuovo post sui social, ha annunciato che querelerà un noto conduttore di La7, senza però rivelarne il nome

«Querelo i potenti, ma è una cosa che non faccio al primo colpo perché non sono un cembalo che tintinna e mi compiaccio della verità. Il problema si pone quando il temerario non si ferma più e mi insulta per 14 lunghi mesi creando tanti problemi a tutti i miei cari. Quindi, annuncio che ho dato mandato ai miei legali di querelare quel conduttore di La7 che non cito in questa sede perché sarà citato dai miei legali nelle sedi opportune», ha fatto sapere il professore.

«A chi mi vuole bene, lascio la seguente riflessione: ma è mai possibile che, in Italia, uno studioso debba essere violentemente insultato per avere fornito amplissima documentazione storica in una monografia accademica che l’espansione della Nato a est ha causato una crisi gravissima con la Russia in Ucraina e che l’Unione Europea non sa gestire questa tragedia? È possibile che una ricerca accademica del genere scateni in Italia una campagna di diffamazione, demonizzazione e criminalizzazione così pervasiva e duratura? In che senso l’Italia è libera se tutti possono parlare però nessuno parla per paura di parlare?» ha domandato.

«Per misurare il livello reale di libertà di una società, bisogna porre a confronto il principio astratto con la possibilità concreta. Il lavoro è un diritto però siamo pieni di disoccupati.

Allo stesso modo, la Costituzione Italiana dice che la libertà di espressione è di tutti però poi il sistema mediatico-accademico italiano morde a sangue in faccia.

Comunque, tranquilli.

Non è una falla che si possa chiudere facilmente. In corpo ho ancora tutta l’energia del mondo.

Ho appena iniziato.

Grazie a tutti dell’affetto e della vicinanza», conclude il post di Orsini.