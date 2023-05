Tomaso Montanari: «Penosa e inadeguata la ramanzina di Ambra Angiolini a Rovelli»

«Penosa e inadeguata la ramanzina di Ambra a Rovelli, per il mancato contraddittorio con Crosetto».

Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena, ha criticato così su Twitter Ambra Angiolini, che durante il concerto del 1 maggio ha preso le difese del ministro della Difesa, Guido Crosetto, per l’attacco ricevuto sul palco dal fisico Carlo Rovelli, il quale ha affermato: «Lo sapete che in Italia il ministro della Difesa è stato vicinissimo a una delle più grandi fabbriche di armi del mondo? Il ministero della Difesa deve servire per difenderci dalla guerra, non per fare i piazzisti di strumenti di morte».

Poco dopo l’intervento del fisico sono tornati sul palco i presentatori del Concertone, Ambra Angiolini e Biggio, i quali hanno precisato che «qua non c’è censura. Quando invitiamo i nostri ospiti lasciamo loro la libertà di esprimere la loro opinione, è importante. Dispiace che non essendo un dibattito politico, quando si attacca qualcuno, come nell’intervento del professor Rovelli, che ha espresso una sua opinione, se avessimo potuto avremmo avuto un contraddittorio. Non lo sapevamo e non è successo».

Tomaso Montanari ha domandato come si faccia «a mettere sullo stesso piano il potere di un ministro, con pressoché tutta l’informazione ai suoi piedi, e la voce contro di un libero intellettuale?» «Vorreste anche qua le parti uguali tra diseguali?» conclude il tweet del professore.