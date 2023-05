Rezzato unita nel dolore per l’improvvisa scomparsa di Lara Stefana

Lara Stefana, 29 anni, ha accusato un malore e ha cercato aiuto presso un ospedale. In precedenza, era stata ricoverata due volte in due strutture sanitarie diverse per una miocardite, che è un’infiammazione improvvisa del muscolo cardiaco. Purtroppo, i medici non sono stati in grado di salvare la giovane donna, originaria di Rezzato, in provincia di Brescia. Lara non si sentiva bene da alcuni giorni e, nella notte del 2-3 maggio, è stata soccorsa e portata in ospedale. Tuttavia, ha subito una miocardite fulminante che ha causato la sua morte, lasciando il dolore tra i suoi cari.

Sui social media sono stati numerosi i messaggi di cordoglio e tristezza espressi da molte persone, tra cui anche l’Avis comunale, di cui è volontaria la madre della donna: «Con profonda commozione partecipiamo al lutto di Raffaella e familiari per la repentina scomparsa della figlia Lara».

La giovane di 29 anni era molto apprezzata nella sua comunità, come dimostrato dai numerosi messaggi di cordoglio pubblicati su Facebook, in cui molti ricordano il suo sorriso e la sua simpatia. I genitori di Lara, Raffaella e Gianni, che vivevano con lei, la sorella Elena e la nonna Lina, sono sotto shock per la sua improvvisa scomparsa.

Dopo la morte di Lara, la sua famiglia ha compiuto un altro atto di generosità decidendo di donare i suoi organi per salvare la vita di un’altra persona.