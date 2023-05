Replica Meloni a Murgia, Selvaggia Lucarelli: «Fare più schifo di così era difficile»

«Si è fatta fare la cartolina con la sua faccia, l’ha piazzata sui social e le ha dedicato il messaggino passivo aggressivo dicendole che lei governerà a lungo, “spero che tu possa vedere il giorno in cui non sarò più premier”. Fare più schifo di così era difficile».

Così Selvaggia Lucarelli ha commentato su Twitter la replica di Giorgia Meloni a Michela Murgia.

La scrittrice, intervistata dal ‘Corriere della Sera’, ha rivelato di avere un tumore al quarto stadio, con metastasi «già nei polmoni, nelle ossa, al cervello» e che le rimangono «mesi di vita». Nella stessa intervista, Murgia ha anche detto che spera di morire «quando Giorgia Meloni non sarà più presidente del Consiglio».

La replica della premier è arrivata dopo qualche ora: «Apprendo da una sua lunga intervista che la scrittrice Michela Murgia è affetta da un bruttissimo male. Non l’ho mai conosciuta e non ho mai condiviso le sue idee, ma voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei. E io spero davvero che lei riesca a vedere il giorno in cui non sarò più Presidente del Consiglio, come auspica, perché io punto a rimanere a fare il mio lavoro ancora per molto tempo. Forza Michela,» ha scritto Meloni sui social.