Morta Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello 12: colpita da ‘malore improvviso’ al bar

Monica Sirianni, concorrente della dodicesima edizione del Grande Fratello, è morta a 37 anni mentre si trovava in un bar a Catanzaro, la sua città di residenza. Secondo i media locali, che hanno riportato la notizia, la donna ha improvvisamente accusato un malore mentre si trovava in un bar con i suoi amici, quali hanno subito lanciato l’allarme e la donna è stata portata d’urgenza in ospedale, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Al momento, si stanno effettuando accertamenti per capire le cause della sua morte. Monica era un’insegnante di inglese ed era diventata famosa per la sua partecipazione al Grande Fratello, condotto da Alessia Marcuzzi, che andò in onda tra il 2011 e il 2012.

Nonostante i suoi genitori, emigrati a Sidney, non fossero d’accordo, Monica decise comunque di fare quell’esperienza. Nello stesso anno parteciparono anche Patrick Ray Pugliese, Cristina Del Basso e Ilenia Pastorelli. Durante le settimane trascorse nella Casa del GF, nacque l’amore con Fabrizio Conti, un altro concorrente, e decise di lasciare il suo allora fidanzato, Diego Bevilacqua. La loro relazione continuò al di fuori della Casa, ma si concluse poco dopo la fine del reality.