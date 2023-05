Come individuare la provenienza del pesce che acquisti: consulta le zone di pesca Fao

Per avere informazioni sulla provenienza del pesce che acquistiamo, è possibile consultare le zone di pesca Fao, indicate sulle confezioni. Durante l’acquisto di pesce fresco o decongelato, è consigliabile chiedere al pescivendolo o all’addetto al banco ittico la provenienza del prodotto. Nel caso in cui si abbia una confezione già pronta di tonno, salmone o trota, è possibile trovare informazioni sulla provenienza del pesce sull’etichetta della confezione, tra le diciture riportate. Tra queste, c’è la zona Fao, che indica il luogo esatto di cattura del pesce o dei molluschi e crostacei. Nonostante sia un’informazione importante, spesso viene trascurata dai consumatori poco consapevoli. Per essere sicuri della provenienza del pesce acquistato, è quindi importante leggere attentamente le informazioni riportate sull’etichetta della confezione.

Il numero stampato sulla confezione del pesce ci consente di individuare la sua provenienza, incluso il numero 37, che corrisponde alla zona di pesca del mar Mediterraneo. Per conoscere le altre zone di pesca relative agli altri mari, è possibile consultare la mappa pubblicata sul sito della Fao.

18: Mar Artico

21: Atlantico nord-occidentale

27: Atlantico nord-orientale e Mar Baltico

31: Atlantico centro-occidentale

34: Atlantico centro-orientale

37: Mediterraneo e Mar Nero

41: Atlantico sud-occidentale

47: Atlantico sud-orientale

48-58-88: Oceano Antartico

51-57: Oceano Indiano

61-67-71-77-81-87: Oceano Pacifico

In aggiunta alle macro-aree, esistono sotto-zone più precise con relative divisioni. Nel caso specifico delle zone del Mediterraneo e del Mar Nero (cioè la zona 37), le sotto-zone più vicine a noi sono le seguenti:

Sottozona 37.1 Mediterraneo occidentale

Divisione 37.1.1 Baleari

Divisione 37.1.2 Golfo del Leone

Divisione 37.1.3 Mar di Sardegna

Sottozona 37.2 Mediterraneo centrale

Divisione 37.2.1 Mar Adriatico

Divisione 37.2.2 Mar Ionio

Sottozona 37.3 Mediterraneo orientale

Divisione 37.3.1 Mar Egeo

Divisione 37.3.2 Levante

Sottozona 37.4 Mar Nero

Divisione 37.4.1 Mar di Marmara

Divisione 37.4.2 Mar Nero

Divisione 37.4.3 Mar di Azov