Orsini: «I media mi vogliono chiudere la bocca a suon di insulti perché tutte le volte che la apro rendo evidente che sono dei super-corrotti»

Alessandro Orsini, in un nuovo post sui social, ha fatto il punto sulla situazione in Ucraina e ha denunciato che i media italiani non fanno vera informazione ma propaganda per la Nato.

«Zelensky frena. Dice che la controffensiva, lanciata adesso, provocherebbe la morte di un numero troppo grande di soldati ucraini. La verità è questa: per costruire consensi intorno alle politiche totalmente fallimentari di Biden, l’informazione in Italia sulla politica internazionale, che è corrotta, ha indotto a credere che Zelensky avrebbe condotto una controffensiva talmente spaventosa da causare il collasso completo e definitivo di tutto l’apparato bellico della Russia. I punti che voglio toccare sono tre. Il primo è che i russi non vedono l’ora che la controffensiva abbia inizio dal momento che le posizioni si ribalterebbero: gli ucraini ad attaccare e i russi a difendere. Ricorriamo alla ragione critica. Se i soldati ucraini caduti sotto l’assalto dei russi sono moltissimi, figuriamoci quanti potrebbero essere i caduti ucraini se i russi si limitassero a trincerarsi per difendersi. Riuscite a immaginarlo? Chiudete gli occhi e immaginate per un istante gli ucraini all’assalto di Mariupol o Melitopol con lo stesso impeto dei russi a Bakhmut. Che cosa accadrebbe? Accadrebbe che i russi li prenderebbero a cannonate da ogni dove con il controllo dei cieli e giù con i missili a profusione», ha spiegato Orsini.

«Quanto al punto due e al punto tre, non posso proseguire altrimenti il post viene troppo lungo. Spero di parlarne presto in un video su Youtube. I media italiani, se parliamo di politica internazionale, sono quanto di più corrotto esista al mondo. Fingono di fare informazione. In realtà fanno propaganda per la Nato. Ogni tanto mettono dentro questo o quel ricercatore con qualche titolo nel sottopancia che legge un foglietto scritto fuori dall’Italia. A me vogliono chiudere la bocca a suon di insulti perché tutte le volte che la apro rendo evidente che sono dei super-corrotti», ha denunciato il docente.

«Vi lascio con una domanda: secondo voi, all’Ucraina ha fatto bene o ha fatto male la politica di Biden dell’ingresso nella Nato e del muro contro muro/zero diplomazia? Voglio dire, guardiamo il Paese, guardiamo le città rase al suolo, guardiamo quel che Zelensky dice oggi sulla controffensiva, a voi sembra che le politiche del blocco occidentale abbiano causato il bene o il male dell’Ucraina? Io l’avevo detto e avevo avvisato dei pericoli gravissimi per l’Ucraina persino in Senato, il 3 dicembre 2018. Certo che sono un amico degli ucraini, lo sono sempre stato. Il blocco occidentale, inteso come organizzazione politico-militare, è questo: violenza, sopraffazione, guerre illegali, cinismo inumano, disprezzo per la vita umana, massacro di intere popolazioni civili, razzismo e distruzione di popoli e civiltà per pura sete di potere», ha concluso Orsini.