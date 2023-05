Grandi manovre in Rai: la nomina dell’ad grazie all’accordo con il M5S e il salvataggio di Report

Novità in Rai: “Report” e “In Mezz’ora” sembrano confermati, mentre potrebbero esserci cambiamenti nella conduzione di “Agorà”.

Secondo il Corriere della Sera, la nomina del nuovo amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, potrebbe avvenire grazie a un accordo con il Movimento 5 Stelle (M5S). Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, vorrebbe garantire al nuovo capo della Rai un sostegno più ampio rispetto alla presidente Marinella Soldi, che è vicina a Matteo Renzi. Nella trattativa, si cerca anche di ottenere il sostegno di Alessandro di Majo, consigliere del M5S, che in passato ha contribuito all’archiviazione della gestione di Carlo Fuortes. Inoltre, si sta discutendo il rinnovamento dell’organigramma della Rai, con Giuseppe Conte che non sarebbe disposto a offrire solo ruoli minori a Giuseppe Carboni, uno dei pochi a non aver ricevuto incarichi dopo aver diretto il Tg1. Il Movimento 5 Stelle ha l’ambizione di occupare posizioni di rilievo all’interno della Rai, puntando a una testata importante o a ruoli di direzione in Rainews, una radio, Rai Fiction, Cultura o Cinema.

Secondo il Corriere, i programmi televisivi “Report” e “In Mezz’ora” sembrano diretti verso una conferma nei futuri palinsesti. Tuttavia, sembra che Corrado Augias, attualmente impegnato in tre programmi, potrebbe lasciare il programma “Rebus”. È previsto un cambiamento nella conduzione di “Agorà” sia per l’edizione estiva che invernale, con i nomi di Manuela Moreno, Stefano Fumagalli o Annalisa Bruchi che circolano come possibili conduttori. Non ci sono dubbi sulla conferma dei programmi “Porta a porta” e “Cinque minuti” condotti da Bruno Vespa, così come dovrebbe essere confermato Marco Damiliano con il suo spazio su Raitre. Si prevede anche la conferma di “Presa Diretta” condotto da Riccardo Iacona. Con il nuovo corso, potrebbero aprirsi nuove opportunità per alcune conduttrici come Laura Tecce e Monica Setta. Si apre anche una possibilità per Luisella Costamagna di ottenere un posto nel day time di RadioDue, e infine Luca Barbareschi sta per proporre una nuova edizione di “In barba di tutto”.